ÖMER BAYRAM VE ANDONE KULÜBEDE

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Ömer Bayram, Fatih Terim tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı hem sol kenar hem de orta saha için önemli bir alternatif olan milli futbolcuyu, sonradan görevlendirmeyi düşünüyor. Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde de sarı kart görürse 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.