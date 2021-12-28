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Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor

Galatasaray ocak ayında 3 transfer yapmayı planlıyor. Kaleci, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapılacak

28.12.2021 - 09:50 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim 3 bölgeye zorunlu takviye istedi.

  • KALECİ ALINACAK

    Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci alınacak. Ayrıca orta saha ve hücum bölgesine de takviye yapılacak.

  • Galatasaray başkanı Burak Elmas Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet ile Okan Kocuk için görüştü. Elmas, sezon başında karadeniz ekibine kiralanan 26 yaşındaki kalecinin devre arasında Florya'ya dönmesini talep etti. 

  • Giresunspor'a Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den biri teklif edildi. Yeşil beyazlı kulüpten yanıt bekleniyor.

  • ORTA SAHAYA YILDIZ BİR İSİM ARANIYOR

    Galatasaray orta sahaya da önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu mevki içinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma şansı bulamayan oyuncular üzerinde duruluyor. Sarı kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden bu sezon için geçici bir çözüm arıyor.

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