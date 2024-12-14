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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a sakat oyunculardan iyi haber - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a sakat oyunculardan iyi haber

        Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan teknik heyete iyi haber geldi. Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın Trabzonspor maçında görev yapması bekleniyor

        Giriş: 14.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:10
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        Galatasaray'a iyi haber
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle berabere kalan Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı.

        Cuma günü sabaha karşı Türkiye'ye dönen sarı-kırmızılılar dünü izin yaparak geçirdi. Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü bordo-mavilileri konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları da netleşmeye başladı.

        Aşil tendonunun kasın içinde kalan kısmında yırtık tespit edilen Ismail Jakobs'un bordo-mavililere karşı süre alması bekleniyor. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Senegalli sol bek Malmö deplasmanında riske edilmedi. Sakatlığı gün gün takip edilen Jakobs'un Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönmesi planlanıyor.

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        Malmö müsabakası öncesinde iyileşen Abdülkerim Bardakcı da Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de olacak. Eyüpspor maçında ayağı çime takılan ve bileğinde ödem tespit edilen milli savunmacı İsveç'te iğneyle sahaya çıkmıştı.

        Bodrum FK deplasmanında sakatlanan Kaan Ayhan'ın da tedavisi sona erdi. Çarşamba günü itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan milli futbolcu takımla çalışmaya başlıyor. Kaan Ayhan'ın da Trabzonspor müsabakasıyla 11'e dönmesi bekleniyor.

        Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'dan da Galatasaray'a iyi haber geldi. Ayak bileğine basılması sonrası dizinde esneme tespit edilen 24 yaşındaki yıldız futbolcu Trabzonspor karşısında oynama isteğini teknik heyete iletti. Hafta başından bu yana fizyoterapistler eşliğinde çalışan Barış Alper'in ağrılarına rağmen süre alması bekleniyor.

        Öte yandan Osimhen'in de ağrılarının azaldığı; Trabzonspor müsabakasında forma giyme ihtimalinin arttığı öğrenildi.

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