Koyukan, "Çok fazla bir süre almayacak, en fazla kurşunla beraber 1 aylık süre içerisinde tamamlanmış olacak. Ondan sonra da iskelemizi indireceğiz. Dış cephedeki imalatlara geçeceğiz. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz. Bu çeşitli belgelerde 270 kilo deniyor. 12 metre yüzey alanında. 4 parça olarak biliniyor. Bazen birbirine kaynamış parçalar da oluyor. Söktükten sonra bunun gerçek adedine ulaşacağız" dedi.