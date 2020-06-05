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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydıncık ilçesinde, fuhuş operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, fuhuşa zorlandığı ifade edilen 6 kadın kurtarıldı. Fuhuş şebekesi elemanı olduğu belirlenen bir kişi ise aranıyor.

6 KADIN BATAKTAN KURTARILDI

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesinde fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine Kaçakçılık Organize ve İstihbarat Şube Müdürlüğü elamanları çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalardan sonra Aydıncık ilçesinde farklı adreslerde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisinde 10 şüpheliye yönelik 3 ay süren araştırma ve soruşturma sonucunda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda biri 15 yaşında olduğu belirlenen kız çocuğu toplam 6 mağdur kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

9 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyonda bir ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ele geçirildi. Fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir kişinin ise arandığı bildirildi. Yapılan aramada ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konulurken, operasyon düzenlenen evlerde narkotik köpeği ile de arama yapıldı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Fuhuş şebekesi içinde yer alan iki kişinin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartılan zanlılar, adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.