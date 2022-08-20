Bir acı haber de Mardin'den: 8 ölü!

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin 'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.