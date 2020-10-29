"Türk bayrağı yakmasınlar diye gittik!" Lyon'da Türkler sokağa indi!

AA

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapanların saldırısında yaralanan Türklerden Mehmet Coşgun, olay yerindeki polisin müdahale etmediğini, yarım saat bekledikleri halde ambulansın gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini belirtti.

"TÜRK BAYRAĞI YAKMASINLAR DİYE YANLARINA GİTTİK"

AA'da yer alan habere göre Fransız vatandaşı olan 24 yaşındaki Coşgun yaptığı açıklamada, sabah 08.00 civarında çalışmaya giderken Ermenilerin protesto için otoyolu kapattıklarını gördüklerini anlattı. Coşgun, "Türk asıllı 5-6 kişiydik, gösterici Ermeniler Türk bayrağı yakmasınlar diye yakınlarına gittik" dedi.

"TÜRK MİLLETİ'NE HAKARET EDİYORLARDI"

Yaklaşık 300-400 kişi olan protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiğini aktaran Mehmet Coşgun, babasının göstericilerin karşılarına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu anlatmaya başladığını ifade etti.

"POLİS VE AMBULANS YANIMIZA GELMEDİ"

Coşgun, Ermenilerin köşeye sıkıştırıp darp ettikleri babasını korumaya çalıştığını ve yardım için kardeşini çağırdığını söyledi.

"KENDİ İMKANIMIZLA HASTANEYE GİTTİK"

Kardeşiyle birlikte protestocuların arasında kaldıklarını ve dövüldüklerini aktaran Coşgun, “Olay yerinde polis vardı ama müdahale etmediler. Kendimiz kalktık, kaçtık. Ambulansı bekledik, yarım saat oldu gelmedi. Sonra yol açıldı dediler, kendi imkanlarımızla geçtik. Babam Dilaver ve kardeşim Yunus Emre iyi değildi, aracı ben kullandım” dedi. Mehmet Coşgun, Ermeni protestocuların yakınında 4-5 tane ambulans gördüğünü kaydetti.

"FRANSA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Lyon Türk Konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini, Fransız makamlarının ise kendileriyle şu ana kadar iletişime geçmediğini bildiren Coşgun, ağır yaralı olan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

LYON'DA SALDIRI LANETLENDİ

Kalleş saldırının ardından ise Lyon bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk, saldırıyı protesto etmek için sokağa indi. Sosyal medyada çıkan videolarda, Türk gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı Viennes ve Le Peage-de-Roussillon'dan toplanan Türkiye bayraklı yüzlerce eylemci, saldırıyı protesto etmek için sloganlar eşliğinde yürüdü. Olayı lanetleyen gurbetçiler daha sonra sessizce dağıldı.