Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi yelpazesinin merkez temsilcilerinden Francois Bayrou'yu Fransa'nın yeni başbakanı olarak atadığını duyurdu.

Bayrou, aşırı sağ ve sol ittifakın güvensizlik oyu ile Michel Barnier hükümetini düşürmesinin ardından Macron'un aşırı sağcı Ulusal Ralli ve sol Boyun Eğmeyen Fransa partileri haricindeki partilerle istişarelerinin ardından atandı.

REKLAM advertisement1

73 yaşındaki Bayrou'nun önümüzdeki günlerde bakanlar listesini sunması bekleniyor, ancak fiili olarak üçe bölünmüş Fransız Parlamentosu'nda, yasa çıkarabilmek için selefi Barnier ile aynı zorluklarla karşılaşması muhtemel. Bayrou'nun Fransa siyasetinde popülaritesini kaybetmeye başlayan Macron'a yakınlığının da bir zayıflık olarak ortaya çıkacağı yorumları yapılıyor.

REKLAM Partilerden tepkiler Le Pen'in Ulusal Ralli'sinden ilk açıklama, partinin önde gelen temsilcilerinden Bardella'dan geldi. Bardella, parti olarak kırmızı çizgilerinin devam ettiğini ve yeni başbakanın tüm siyasi partilerle diyalog içinde olması gerektiğini söyledi. Bardella'nın ardından konuşan Le Pen, hükümet bütçesinin geçebilmesi için Bayrou'nun tüm muhalefet partileriyle görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa partisinden yapılan ilk açıklamada ise Bayrou hükümetinin karşısında olacakları yorumu geldi. Fransa Komünist Partisi lideri Roussel ise Bayrou ile çalışacaklarını belirtti. Bayrou kimdir? Bayrou, Macron'un 2017'den bu yana girdiği tüm seçimlerde ortağı olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Macron'un 6. başbakanı oldu. François Bayrou, 1986 ile 2012 yılları arasında dönem dönem milletvekilliği yaptı ve yaklaşık 10 yıldır ülkenin güneyindeki Pau kentinin belediye başkanlığını yürütüyordu.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği de yapan Bayrou ayrıca 1993-1997'de Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Macron dönemine 2017'de Adalet Bakanlığı görevlerini üstlenmişti. Bayrou, AP üyelerinin danışman kadrolarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hareketi hakkında soruşturma açılması nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinde yalnızca 1 ay kalarak istifa etmişti.

François Bayrou, Macron'la son 7 yıldır devam eden ortaklığı öncesinde, Rothschild bankasında çalışmış olan Macron'un finans çevreleriyle yakın olduğunu defalarca dile getirmiş, fakat daha sonra fikir değişikliğine giderek 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan vazgeçmiş ve Macron'a ittifak kurmayı teklif etmişti. Bugüne kadar 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Bayrou, daha önce hiç başbakanlık görevini üstlenmedi.

Bayrou'nun başbakan olarak seçilmesinin ardından, aşırı sağcılar, solcular ve Macron kanadı şeklinde 3 bloka ayrılan Meclis tablosunda uzun bir süre görevde kalıp kalmayacağı merak konusu.