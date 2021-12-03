Amerikan Forbes dergisi Türk SİHA'larını yazdı

İHA

Türkiye'nin İdlib'de teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlarla, Azerbaycan'ın geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferdeki rolüyle ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya yapılan 24 adet satışıyla sık sık gündeme gelen Türk SİHA'ları, uluslararası medyada yer almaya devam ediyor.

Ünlü Amerikan dergisi Forbes'ta gazeteci David Hambling, Ukrayna-Rusya arasındaki krize yönelik analizinde Ukrayna ordusunun envanterinde yer alan Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ların oynayabileceği role değindi.

"TB2'LER ERMENİSTAN TANKLARINI VE DİĞER ARAÇLARI PARÇALDI"

"Dronelar Ukrayna Savaşında Dengeyi Değiştirebilir" başlıklı yazıda, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020'deki çatışmalarda Azerbaycan'ın Türkiye tarafından tedarik edilen TB2 Bayraktar insansız hava araçları, lazer güdümlü füzelerle Ermenistan tanklarını ve diğer araçları parçaladı. Rusya'nın Ermenistan'a sağladığı hava savunma sistemleri onları durdurmakta çaresiz kaldı. TB2'ler Suriye ile Libya'daki Rus donanımlarına benzer şekilde ağır kayıplar verdirdi" ifadeleri kullanıldı.

Bayraktar TB2'lerin şimdi de Ukrayna-Rusya arasında çıkabilecek savaşın gidişatını değiştirebileceğine işaret edildi. Yazıda, "Dolayısıyla Ukrayna'nın Türkiye'den yeni edindiği TB2'leri sahaya sürmesi ve bunları militanlara karşı kullanması ile birlikte siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın 'Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir' şeklindeki gibi yorumlar okuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna için kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor"

Yazıda ABD merkezli Donanma Araştırmaları Merkezi'nden Samuel Bendett'in de TB2 SİHA'larla ilgili görüşüne yer verildi. Bendett'in “Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna için kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor" ifadelerinin yer aldığı yazıda, Rus ordusunun askerlerin böyle bir tehditle nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri için düzenli olarak karşı drone eğitimi verdiğine dikkat çekildi.