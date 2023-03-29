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Ağrı'da fırtınada ağaç devrildi: 7 öğrenci yaralandı

Ağrı'da etkili olan fırtınada facia yaşandı. Kentin Patnos ilçesinde yaşanan olayda okul bahçesinde devrilen bir ağaç 7 öğrencinin yaralanmasına neden oldu

Giriş: 29.03.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
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DHA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırtınada devrilen ağaç, okulun bahçesine düştü. Bu sırada bahçede oyun oynayan 7 öğrenci yaralandı.

DHA'nın haberine göre ilçede öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtınada Zirekli köyünde bir ağaç devrildi. Ağacın okulun bahçesine düşmesiyle oyun oynayan öğrenciler Y.B., A.D., Ö.D., N.D., E.D., H.D. ve A.D. yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü. Olayda yaralanan olmazken, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesi'nde de inşaatı devam caminin çatısı fırtınada uçtu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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