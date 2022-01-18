Fırtına kâbusu! Uçan levhalar iki kişiyi yaraladı

AA

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bir binanın çatısında bulunan sac levhalar düştü.

AA'da yer alan habere göre, düşen sac levhalar nedeniyle iki kişi yaralandı, bir otomobilin camı kırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.