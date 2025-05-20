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        Haberler Dünya Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı | Dış Haberler

        Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı

        Finlandiya'da Pirkkala adlı kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. En az üç kişinin yaralandığı ve failin yakalandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:49
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        Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı
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        Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

        Olay yerine sevk edilen ve faili yakalayan polisler, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

        Polis halen binada arama yaptıklarını belirtti.

        Yerel Aamulehti gazetesi tarafından yayınlanan habere göre, başkent Helsinki'nin yaklaşık 180 kilometre kuzeyinde bulunan Pirkkala kentindeki bir ilkokul binasının yakınında çok sayıda polis aracı görülüyor.

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        #finlandiya
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