Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampınhda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ricardo Quaresma'nın takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Orman "Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Benle beraber ilk geldiğimde 8 ay çalıştı. Gitti bir daha geldi, şimdi 5. senesindeyiz. Uzun bir dönemi Beşiktaş'ta geçirdi. Duygusal bir oyuncumuz. Onun tecrübesinde bir oyuncunun Türkiye şartlarında etkilenmemesi lazım. Biz hiçbir oyuncumuz hakkında kamuoyu önünde böyle açıklamalarda bulunmaz. Ricardo'nun bizde 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gelir şartları konuşuruz. Kalmak isterse zaten 1 sene daha kontratı var." dedi.

"ORHAN AK PIRLANTA GİBİ ÇOCUK"

Orman, Beşiktaş taraftarının sert tepki gösterdiği yardımcı antrenör Orhan Ak için ise şu ifadeleri kullandı: "Farkındaysanız 2 sene şampiyonluğun sonrasında 4. bitirdiğimiz günden itibaren bunlar başladı. Onu istemiyoruz, bu gelsin, şu gitsin. Ne zaman başladı bunlar? Burası çok büyük bir camia. Bu camianın taraftarı kongre üyesi olabiliyor, başkan olabiliyor. Kim bunu seçti de temsilciliğe soyundunuz? Bunun asıl amacı Beşiktaş'ı karıştırmak. Benim son dönemim. Bu dönem bittikten sonra da yeni bir yönetim gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım. Beşiktaş'ı mutlu etmek için uğraşalım. Niçin istemiyorsunuz diyorum, bilmiyorum deniyor. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz burada. Buradaki görüntülerin ne Beşiktaş'a ne ülkemize faydası var. Burada bir olay var. Burada benim tarafımdan çok net görünen bir olay. Şimdi Uşak'a gidiyorum. Orada mağaza açıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Oraya 3-5 çocuk geliyor, örgütlüyorlar. Ne geçiyor ellerine? Başlangıcı zor olacak ligin. Ben başkan olduğumdan beri Beşiktaş'ın oynadığı bir düzeni var, yeni bir düzene geçiyoruz. Şimdi toplanalım 50 kişi Bayern Münih'in önüne gidip 'Şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz' diyelim. Var mı böyle bir şey? Bütün Beşiktaşlılar bunu sorgulamalı. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş için mücadele ediyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Bugün bu mevzu kapanacak, yarın başka bir mevzu başlayacak. Bu bahsettiğim kişilerin niyetini herkes biliyor."