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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ propagandası: 4 gözaltı

        FETÖ propagandası: 4 gözaltı

        Sosyal medyada FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt propagandası yapıldığı gerekçesiyle, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:28
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        FETÖ propagandası: 4 gözaltı
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        İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

        Savcılık, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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