Son dakika... FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada eski Korgeneraller Metin İyidil'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 5 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Duruşmada Abdullah Barutçu ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit’in “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 20’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

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