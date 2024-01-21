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Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere aralık ayında operasyon düzenlenmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ‘Fergio House’ soruşturması ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Bir ay önce düzenlenen operasyonun ardından devam eden soruşturma çerçevesinde; Ferhat .G.(32), Serhat .G. (32) ile S.G.C. (45) isimli kadının "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna karıştıkları tespit edildi. REKLAM Bu şüphelilerin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 85 milyon TL olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüphelinin banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

NE OLMUŞTU Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından bir ay önce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ‘Fergio House’ adlı sosyal medya hesaplarından yılbaşı için parti vereceklerini açıklayarak müstehcen görüntüler yayınlayan gruba operasyon düzenlendi. Çektikleri videolarda tanınmamak için maske takan gruba düzenlenen operasyonda ‘Fergio House’ kurucusu olduğu iddia edilen mimar kardeşler Ferhat G. ile kardeşi Serhat G.’nin aralarında bulunan 19 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 19 kişiden Ferhat G. tutuklandı. 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.