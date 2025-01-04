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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

        Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

        Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Ferdi Tayfur'un cenaze programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:46
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        • 1

          Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. 79 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreni programı belli oldu. Peki, Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.

        • 2

          FERDİ TAYFUR'UN CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

          Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı.

          Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.

          Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

          İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        • 3

          FERDİ TAYFUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR! İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

          Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

          Sanatçı için 4 Ocak Cumartesi bugün saat 12.00'de, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

          Ferdi Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        • 4

          FERDİ TAYFUR KİMDİR?

          Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

          Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

          Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

        • 5

          ADANA RADYOSU'NUN MÜZİK YARIŞMASINA KATILDI

          Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

          Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.

          Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

        • 6

          "ÇEŞME" ŞARKISIYLA GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE KAVUŞTU

          Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.

          İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

          Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

          Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.

          Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.

          Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

          Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.

          Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.

        • 7

          ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI:

          1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

          1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

          1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

          1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin

          1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

          1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

          1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

          1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

          1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

          1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

          1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

          1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

          1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

          1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

          1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

          1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

          1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

          1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım

          1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam

          1976 - Huzurum Kalmadı

          1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme

          1977 - Vazgeç Felek / Derbeder

          1977 - Batan Güneş

          1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum

          1978 - Son Sabah

          1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu

          1979 - Yuvasız Kuşlar

          1980 - Nisan Yağmuru

          1981 - İnsan Sevince

          1982 - Ben De Özledim Odebs Plak

          1983 - Sen de mi Leyla

          1984 - Yaktı Beni

          1985 - Kurtuldum

          1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1

          1986 - Haram Oldu

          1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2

          1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın

          1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3

          1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım

          1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)

          1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4

          1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü

          1990 - Hoşçakal

          1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5

          1991 - Gelirsen - Bana da Söyle

          1992 - Prangalar

          1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

          1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

          1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme

          1997 - Of Dağlar

          1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme

          1999 - Yoksun - Kör Talih

          1999 - Zengin Olursam

          2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme

          2002 - İnceden

          2003 - Durun Ayaklarım

          2003 - Yandı Gönlüm

          2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6

          2004 - Bir Demet Gül

          2006 - Aşkın Cezası

          2007 - Gençliğimin Şarkıları

          2009 - Boynu Bükük Şarkılarım

          Rol aldığı filmler:

          1981 - Kara Gurbet

          1982 - Sen de mi Leyla

          1983 - Yıldızlar da Kayar

          1983 - Kalbimdeki Acı

          1976 - Çeşme

          1977 - Derbeder

          1977 - Benim Gibi Sevenler

          1978 - Yadeller

          1978 - Batan Güneş

          1978 - Son Sabah

          1979 - İnsan Sevince

          1980 - Boynu Bükük

          1980 - Huzurum Kalmadı

          1980 - Durdurun Dünyayı

          1981 - Bir Damla Ateş

          1981 - Olmaz Olsun

          1981 - Ben de Özledim

          1982 - Günaha Girme

          1982 - Hasret Sancısı

          1983 - Yaktı Beni

          1984 - Çılgın Arzular

          1984 - Utanıyorum

          1985 - Haram Oldu

          1985 - Her Şeyim Sensin

          1986 - Affet Allah'ım

          1986 - İçimde Bir His Var

          1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

          1987 - Sevgiler Çiçek Gibi

          1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım

          1988 - Elveda Mutluluklar

          1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

          1989 - Bu Şehrin Geceleri

          1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

          2007 - Ben Ferdi Tayfur

          2007 - Natuk Baytan Belgeseli

          Oynadığı diziler:

          2002 - Reyting Hamdi

          2000 - Hayatım Roman

          2007 - Yersiz Yurtsuz

          2008 - Memur Muzaffer

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