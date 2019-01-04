Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Gözünü transfere çeviren sarı-lacivertliler bir imzayı attırmak üzere...

TRT Spor'un haberine göre Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşması sağladı. Haberde Fenerbahçeli futbolcular Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin Evkur Yeni Malatyaspor'a gideceği belirtildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sadık, geçen gün bir açıklama yapmış ve "Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki büyük kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici" ifadelerini kullanmıştı.

Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da bir paylaşım yaptı. "Allah'ım şükürler olsun" ifadelerini kullanan Betül Çiftpınar'ın bu paylaşımı, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.