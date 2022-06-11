Şampiyon olma fikriyle yola çıktığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü. Bu takımı seçtim çünkü şampiyonluklar kazanacak bir kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti." diye konuştu.