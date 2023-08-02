Fenerbahçe durmuyor: 2 transfer daha geliyor
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Dzeko, Kent, Tadic, Becao, Szymanski ve Mert Müldür transferiyle gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler durmuyor. Fenerbahçe 2 yıldız ismin transferleri için kulüpleriyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar
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Fenerbahçe'nin Milan forması giyen 29 yaşındaki Rade Krunic için anlaşma sağladığı belirtildi.
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Sarı-lacivertliler, Milan’dan Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağladı.
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Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu için kulüpler arasında bonservis pazarlığı devam ediyor.
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Orta saha oyuncusu, en son 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.
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Boşnak oyuncu, Milano ekibi ile 125 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist kaydetti.
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Güncel olarak 10 milyon euro piyasa değeri olan Bosna Hersek Milli Takım oyuncusunun normal sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
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EKAMBİ DE BİTİYOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi, Olympique Lyon'un hazırlık kampı kadrosuna alınmadı.
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Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Lyon ile her konuda anlaştı.
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Beşiktaş da Kamerun Milli Takım oyuncusu ile yakından ilgilenmişti. 8 milyon euro piyasa değeri olan Ekambi, hem sol kanat hem de santrafor olarak oynuyor.
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Sağ ayaklı oyuncu için bugüne kadar 36 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Paris doğumlu oyuncunun sözleşmesi ise Haziran 2024’te bitiyor.