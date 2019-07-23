Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı!

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yolun açık olsun Eljif Elmas"

180 BİN EURO'YA GELMİŞTİ!

Fenerbahçe'nin açıklamasında transferin mali detaylarına dair bilgi verilmedi. Sarı-lacivertlilere Temmuz 2017'de sadece 180 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas'ın, Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir kazandırması bekleniyor. Sarı-lacivertli formayı Süper Lig'de 34 kez terleten Eljif, söz konusu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.