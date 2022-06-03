Fenerbahçe'den Marcelo bombası

67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 'Yaşa Fenerbahçe' diyerek bitirdiği konuşmasında hedeflerini açıkladı. Binlerce mesaj aldığının altını çizen Jesus, taraftara şöyle seslendi: "Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakârlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz."