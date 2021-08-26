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SON DAKİKA: Felaket göz göre göre geldi! Binlercesi öldü

Felaket göz göre göre geldi! Şimdi kara kara düşünüyorlar

Küresel iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçlarında biri olan kuraklık son dönemde Türkiye'nin kâbusu oldu. Her geçen gün karşılaşılan doğal su kaynakları ve göllerdeki kuruma görüntüleri gelecek için endişelendiriyor. İşte yine öyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında binlerce balık öldü. Üstelik bu felaket sadece 10 günde oluştu. Sebebi ise, uzmanların sürekli uyarıp, önlem alınmasını istedikleri bilinçsiz sulama. Bölge halkının isyanı da bu yönde. Suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan balıkların ölümleri üzüntü yaratırken, başta çiftçiler olmak üzere vatandaşlar şimdi kara kara düşünüyor...

26.08.2021 - 10:58 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık öldü.

  • Kentte, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez suladı.

  • Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibari ile barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi.

  • ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERLE SU ÇEKTİ

     

    Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Bölgedeki çiftçiler ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladı.

  • Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi. Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da öldü.

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