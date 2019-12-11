Fed faiz kararını açıkladı

11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indiren Fed bu kez faizleri değiştirmedi ve 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu. Aşkın rezervlerdeki faiz de 1.55'te kaldı.
Görünüm ile ilgili "Belirsizlikler" kelimesini karar metninden çıkaran Fed, mevcut para politikasının 2020 boyunca korunacağını belirtirken faizlerin büyümeyi desteklemek için uygun olduğunu belirtti. Dolar/TL karar sonrası yatay seyretti ve 5.81 etrafında dalgalanmayı sürdürüyor.
Fed'in karar metninde iş gücünü piyasasının güçlü olduğu, ekonominin ılımlı büyüdüğü kaydedildi. Yatırımcılar ve ihracatın zayıflığına dikkat çekilirken harcamaların güçlü olduğu söylendi. Komite, küresel gelişmeler ile zayıf enflasyonun izleneceğine vurgu yaptı.
Fed, çekirdek enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1.8'den 1.6'ya indirirken 2020 ve 2021 beklentilerini değiştirmedi. İşsizlik beklentilerini ise aşağı yönlü güncellendi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı bekleniyor.
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