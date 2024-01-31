Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

FOMC tarafından yayınlanan karar metninde ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu ifade edildi.

Komite'nin dikkatli bir şekilde gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini değerlendirmeye devam edeceği ifade edilen karar metninde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri yer aldı.

Metinde "Komite, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüme etkilerini takip etmeye devam edecek. Komite, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komite'nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelere ilişkin okumalar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır" denildi.

POWELL: ENFLASYON HEDEFİMİZİN ÜZERİNDE SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyon geçtiğimiz yılda kayda değer bir şekilde geriledi, ancak yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimizin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Geçen yılın ikinci yarısında gelen daha düşük enflasyon verileri olumlu ancak ancak yeterli güven oluşması için enflasyonun hedefimize yaklaştığını gösteren, süregelen kanıtlar görmemiz gerekiyor" dedi.

"MESELE DAHA İYİ VERİLERİN GELMESİ DEĞİL İYİ VERİLERİN DEVAM ETMESİ"

Bu yıl bir noktada parasal sıkılaşmada geri adım atmanın uygun olabileceğini belirten Powell "Gerekirse faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız. Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" dedi.

Enflasyonda 6 aydır iyi verilerin geldiğine dikkat çeken Powell "6 aylık verilerin doğru sinyal verip vermediğine bakıyoruz. Mesele daha iyi verilerin gelmesi değil, iyi verilerin devam etmesi" ifadelerini kullandı.

Powell, FOMC'deki hemen hemen her üyenin bu yıl faiz indiriminin uygun olacağına inandığını belirtti. Ancak bu toplantıda faiz indirimine gidilmesini kimsenin istemediğini sözlerine ekledi.

"RİSK YÖNETİMİ MODUNDAYIZ"

Faiz indirimlerinin zamanlamasının enflasyonun hedef orana düştüğüne dair güvene bağlı olduğunu söyleyen Powell "Para politikasında çok erken veya çok gece harekete geçmeyi önlemek için risk yönetimi modundayız" diye konuştu.

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