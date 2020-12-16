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Fed, yılın son toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed'in karar metninde ekonomi ve istihdamda iyileşmenin sürdüğü belirtilirken hedeflere ulaşma sürecinde önemli bir kazanım sağlanana kadar tahvil alımına devam edileceği vurgusu öne çıktı. Dolar endeksinde karar sonrası düşüş görüldü.

Noktasal grafikte 2021 ve 2022 yılında da faizlerin sıfır seviyesinde seyredeceği görüldü ancak 2023 yılı için 5 üye 2023'te faiz artışı ön gördü.

Beklentilere paralel gelen karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ve sözlü yönlendirmesi izlenecek.