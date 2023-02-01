Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! 2023 Şubat Fed faiz kararı ne oldu, faizler arttı mı?

ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar devam eden faiz artırımlarının uygun görüldüğü ifade edildi.

'HARCAMA VE ÜRETİMDE ILIMLI BÜYÜME'

Son göstergelerin, harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilen karar metninde işgücü piyasasının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük seyrettiği ifade edildi.

Metinde ayrıca enflasyonun bir miktar gevşediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD'de son olarak aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 ile 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

TEDARİK ZİNCİRİ SORUNLARINA BU SEFER YER VERİLMEDİ

Fed'in karar metninde geçen yıl olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik belirsizlikleri artırdığı ve Kurul'un enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu belirtildi. Buna karşılık aralık ayındaki karar metninden farklı olarak bugünkü metinde koronavirüs ve tedarik zincirinden yaşanan sorunlara atıfta bulunulmadı.

'DAHA FAZLA KANITA İHTİYAÇ VAR'

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerinin çok üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Son göstergelerin cesaret verici olmasına rağmen enflasyonda düşüş trendine girildiğine ikna olmak için daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Enflasyonun halen uzun vadeli hedeflerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Powell "Fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

ABD BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Piyaslarda 25 baz puanlık artırım beklenirken Powell'ın açıklamalarının ne kadar şahin olacağı merakla bekleniyordu. TSİ 22.30'da Powell'ın basın toplantısı başladığında Dow Jones 33.744 puan seviyesindeydi. Konuşmanın ilk 5 dakikasında Powell'ın enflasyona karşı katı açıklamalarının etkisiyle endeks 33.650 puana geriledi.

Ancak konuşmanın 5. dakikasından sonra piyasalar beklendiği kadar şahin açıklamaların gelmemesiyle yönünü yukarı çevirdi. Dow Jones 34 bin puanı aşarak 22.52 34.088 puana çıktı. Dow Jones önceki günü 34.086 puandan kapatmıştı. Böylece Powell'ın açıklamalarının 22. dakikasında kayıplar silinmiş oldu.

Nasdaq 100 endeksi ise 22.35'te 12.045 puan civarında seyrederken 22.52'de 12.303 puana çıktı. Endekste günlük yükseliş yüzde 1.6'yı buldu.

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