Feci yangın! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

Olayda ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde bir evde sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Bu esnada bahçede çalışan ev sakinleri yangını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar yanarak can verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fatma Bayraktar’ın cenazesi Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.