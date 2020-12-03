İHA

Olay, Fatih Çemberlitaş'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları yapılan 4 katlı boş bir binanın en üst katından molozlar ve binanın iskelesinde bulunan tahtalar caddeye düştü.

İHA'nın haberine göre, moloz ve iskelenin düşme anında kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede tramvayın geçtiği bir şeridi ve yayaların geçtiği yeri şerit çekerek kapattı. Düşme nedeniyle ölü ve yaralının olmadığı olayda, tedbir amaçlı Kabataş yönüne bir süre tramvay seferi yapılamadı. Düşen parçaların kaldırılmasıyla kısa süreli aksayan tramvay seferleri tekrar başladı.

Daha sonra itfaiye yola düşen ve sarkan parçaları aldı. Bu müdahalenin ardından cadde yeniden tamamen açıldı. Yan binada oturan Onur Taş isimli vatandaş, “Binadan aşağıya molozlar döküldü, arkadaşlarımız ölümden döndü. Yan taraftaki binanın hâlâ çökme riski var” diye konuştu.