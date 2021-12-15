İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

Son dakika: Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları belli oldu

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları, oyuncu Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar, müzisyen Nilipek ile milli bilardocu Semih Saygıner oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!