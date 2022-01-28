Farkında olmadan Tarçın'ı sürükledi

DHA

İkizce ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye yol açma çalışması başlattı. İlçede bir iş makinesinin operatörü dalgınlık sonucu Erdoğan Kereci'nin 'Tarçın' isimli köpeğini de kepçesine aldığı karlarla birlikte götürdü.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 5 metre boyunca karların içerisinde sürüklenen köpek, operatörün kepçedeki karları dökmesiyle kar kütlesinin içerisinden çıkmayı başardı. O anları köpeğin sahibi Erdoğan Kereci cep telefonu kamerası ile kaydetti.

'VİDEOYU İZLERKEN FARK ETTİM'

Erdoğan Kereci, çektiği videoyu izlerken durumu fark ettiğini belirterek, "İkizce Belediye'miz yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarımızda yol açma çalışması yapıyordu. Ben de evimin balkonundan iş makinesinin çalışmasını videoya çekiyordum. Çektiğim videoyu bir iki saat sonra izlerken köpeğimin iş makinesinin kepçesiyle birlikte karla sürüklendiğini gördüm. Köpeğimin yanına giderek hemen yarası var mı diye baktım. Herhangi bir sorunu yoktum. Şu anda sağlık durumu iyi. Operatörde farkında değildi. Daha sonra ben kendisine söyledim. Dalgınlıkla oldu herhalde. Operatör de zaten çok üzüldü, veterinere falan götürmek istedi ama neyse ki köpeğimize bir şey olmamış" dedi.