Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım Son dakika: Farkında olmadan Tarçın'ı sürükledi

Kar küreyen iş makinesinin köpeği sürüklediği anlar kamerada!

Ordu'da korkutan bir olay yaşandı. Kentin İkizce ilçesinde kardan kapalı yolu açan operatör, kullandığı iş makinesi ile 'Tarçın' isimli bir köpeği farkında olmadan kepçeye aldı. Köpek, kepçeden dökülen kar kütlesinin arasından çıkmayı başardığı anlar cep telefonu ile kaydedildi

28.01.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Farkında olmadan Tarçın'ı sürükledi
Farkında olmadan Tarçın'ı sürükledi
0:00 / 0:00
DHA

İkizce ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye yol açma çalışması başlattı. İlçede bir iş makinesinin operatörü dalgınlık sonucu Erdoğan Kereci'nin 'Tarçın' isimli köpeğini de kepçesine aldığı karlarla birlikte götürdü.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 5 metre boyunca karların içerisinde sürüklenen köpek, operatörün kepçedeki karları dökmesiyle kar kütlesinin içerisinden çıkmayı başardı. O anları köpeğin sahibi Erdoğan Kereci cep telefonu kamerası ile kaydetti.

'VİDEOYU İZLERKEN FARK ETTİM'

Erdoğan Kereci, çektiği videoyu izlerken durumu fark ettiğini belirterek, "İkizce Belediye'miz yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarımızda yol açma çalışması yapıyordu. Ben de evimin balkonundan iş makinesinin çalışmasını videoya çekiyordum. Çektiğim videoyu bir iki saat sonra izlerken köpeğimin iş makinesinin kepçesiyle birlikte karla sürüklendiğini gördüm. Köpeğimin yanına giderek hemen yarası var mı diye baktım. Herhangi bir sorunu yoktum. Şu anda sağlık durumu iyi. Operatörde farkında değildi. Daha sonra ben kendisine söyledim. Dalgınlıkla oldu herhalde. Operatör de zaten çok üzüldü, veterinere falan götürmek istedi ama neyse ki köpeğimize bir şey olmamış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Güneş yüzünü gösteriyor sıcaklıklar artıyor
Güneş yüzünü gösteriyor sıcaklıklar artıyor
F-35: ABD ve Çin’in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı
F-35: ABD ve Çin’in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı
Ekonomik güven ocakta yükseldi
Ekonomik güven ocakta yükseldi
İmamoğlu: Büyükelçiden izin almadığım için...
İmamoğlu: Büyükelçiden izin almadığım için...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.