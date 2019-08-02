Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Monaco'nun başkan yardımcısı Oleg Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao'yu istiyor. İyi bir teklif almadığımız sürece takımdan ayrılmayacak. Onun gitmesi için Falcao seviyesinde bir oyuncu almalıyız. Takımda kalabilir" diye konuştu.