İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre Kayseri-Erciyes yolu üzeri Hisarcık mevkiinde bir kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 1 motosiklet ve 2 otomobile çarptı. Kamyon, bir evin duvara çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptı. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.