AA

Adıyaman'daki Yeni Sanayi Mahallesi'nde, tartıştığı görümcesi Sultan D'yi (36) bıçaklayarak öldüren Zeynep D.'nin (27) ağır yaraladığı 7 yaşındaki oğlu Ali D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini yitirdi. Olayın ardından kaçan anne Zeynep D. ise güvenlik güçlerince yakalandı.

ÖNCE GÖRÜMCESİ CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre dün akşam Zeynep D., tartıştığı görümcesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D'yi bıçaklayarak yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sultan D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zeynep D.'nin bipolar hastalığı olduğu ve tedavi gördüğü bildirildi.