İHA

İstanbul'da, Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 2’nci katında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 3 erkek randevu evinde karşılaştı. Şahısların arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Evde ayağından vurulan bir kişi pencereden aşağı atladı.

ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre kaçmaya çalışan yaralı adamı sokakta yakalayan 2 kişi bir araca bindirerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve evde inceleme yaptı. Evdeki 2 kadının ifadelerini alan polis ekipleri geniş çaplı ifade için kadınları polis merkezine götürdü. Silahla yaraladıktan sonra darp ettikleri adamı araca bindirerek kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.