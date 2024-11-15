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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Esenyurt'ta fabrikada yangın! Çalışanlar tahliye edildi! | Son dakika haberleri

        Fabrikada yangın! Çalışanlar tahliye edildi!

        İstanbul Esenyurt'ta, sağlık malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 68 araç, 200 personelle yaptığı 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:05
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        Fabrikada yangın! Çalışanlar tahliye edildi!
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        İstanbul Esenyurt'ta, Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

        AA ve DHA'daki habere göre yangın nedeniyle fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

        3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

        Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 68 araç, 200 personelle yaptığı 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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