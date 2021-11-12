Fabrikada vahşi cinayet! Neslihan'ın cansız bedeni kuyudan çıktı

Türkiye'yi dehşete düşüren olan İstanbul Kartal'da meydana geldi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 Kasım 2021 tarihinde başvuran A.N.K. annesi Neslihan Batur'un (45) kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi.
DHA'nın haberine göre, Şehit Selahattin Aslantepe Polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan A.N.K. "Bir gün annem saat 16.00 sıralarında evden çıktı. Alışveriş yapıp hemen geleceğini söylemişti. Ancak akşam eve gelmedi. Bulunmasını istiyorum." dedi.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Neslihan Batur'un 9 Kasım 2021 tarihinde saat 16.26 'da erkek arkadaşı olan fabrika bekçisi Habib Y. (51) ile fabrika deposunda buluştuğunu tespit etti.
Birlikte fabrikanın depo bölümüne geçen ikiliden Habib Y.'nin bir ara dışarı çıkarak elindeki poşeti çöpe attığı görüldü. Daha sonra saat 23.47'de depodan tek başına çıkan şüphelinin hızla uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin elindeki poşeti çöpe attıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde Neslihan Batur'un içeriden hiç çıkmadığı anlaşıldı.
FABRİKA BEKÇİŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Bu gelişme üzerine Habib Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti. Şüpheli Neslihan Batur'u kıskançlık yüzünden aralarında çıkan kavga sırasında boğarak öldürdüğünü söyledi. Habib Y., Neslihan Batur'un cansız bedenini fabrikanın bahçesinde bulunan bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Şüphelinin kavga sırasında kan olan elbiselerini de bir çöp konteynerine attığını söyledi.
SU KUYUNDAN ÇIKARILDI
Polis bu itirafın ardından fabrikaya giderek şüphelinin gösterdiği su kuyusunda inceleme başlattı. İçinde tonlarca su bulunduğu öğrenilen kuyu boşaltıldıktan sonra Neslihan Batur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kuyudan çıkartılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
PİŞMANIM DEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Habib Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye götürülürken "Çok pişmanım" dedi.
"BİZ EVLİ OLARAK BİLİYORDUK"
Neslihan Batur´un komşusu Pınar Tan, "Yeni gelmişlerdi. Bir senedir burada yaşıyorlar. Biz dışarıda ve apartmanda karşılaştığımızda `merhaba´ dediğimiz bir kadındı. Güleç bir kadındı. Yaşam tarzını dışa vuran bir kadın değildi. Aile yaşantısını biz bilmiyorduk. Biz evli olarak biliyorduk. Dışarıya çıkarken beraber çıkıyorlardı. Konuşkan bir kadındı. Kimseye zararı olacak bir kadın değildi. Biz bunu öğrendiğimizde şok geçirdik. Eve geliyordu, kapının önüne geliyordu. Bize de kardeşim olarak tanıtmıştı." dedi.
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