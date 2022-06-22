Ezgi, hayatını kaybettiği kazada 'asli kusurlu' bulundu!

Kentte scooter ile evine dönen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal T.'nin yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve 1 ay sonra serbest kalan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.(17) hakkında iddianame hazırlandı.
Kazada yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in 'asli' kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, 'tali' kusurlu olarak kabul edilen sürücü Osman S., hakkında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
1 AY SONRA SERBEST KALDI
DHA'da yer alan habere göre 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal T., birlikte bindikleri scooter ile evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, Şimal T. ise yaralandı. Kazanın ardından sorgusunda scooter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde bir ay kalan Nizip Ticaret Borsası Başkan İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S., bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ailesinin avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık sürücü Osman S. hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede sanık sürücünün 18 yaşından küçük olduğu, bu nedenle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği de vurgulandı.
'SCOOTER SÜRÜCÜSÜNDE AĞIR İHMAL VE İHLAL BULUNDU'
Mahkemece kabul edilen iddianamede kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden scooter sürücüsü Ezgi'nin ise 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğuna değinildi. İddianamede ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, scooter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi.
İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması ise Eylül ayında görülecek.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir
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