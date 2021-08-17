Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre Son dakika: Eymir Gölü'nde ilk kez görüldü! Siyah su fışkırıyor

Eymir Gölü'nde ilk kez görüldü! Siyah su fışkıran gölde müsilaj benzeri kirlilik

Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin tepkisini çekti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, gölün kurtarılması için bir an önce harekete geçilmesini istedi. Balık tutmaya gelen bir vatandaş, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım" dedi

17.08.2021 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eymir Gölü'nde ilk kez görüldü! Siyah su fışkırıyor
Eymir Gölü'nde ilk kez görüldü!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü'nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.

'OLTAYI ATTIĞIM ZAMAN SİMSİYAH SU FIŞKIRIYOR'

Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.

Bazı kişiler de kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi. Eymir Gölü'ndeki görevli ise, kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İlk kez görüntülendi... Düşmana nazar değecek
İlk kez görüntülendi... Düşmana nazar değecek
Online mezar bakım işine girdi! Kazancı şaşırttı
Online mezar bakım işine girdi! Kazancı şaşırttı
Çileden çıktı... 'Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz?'
Çileden çıktı... 'Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz?'
Irk köpek besleyenler dikkat! Artık zorunlu
Irk köpek besleyenler dikkat! Artık zorunlu
Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
Kastamonu'da zincirleme kaza: Baba-oğul öldü, 3 kişi yaralı
Kastamonu'da zincirleme kaza: Baba-oğul öldü, 3 kişi yaralı
Fransa'nın güneyinde orman yangını
Fransa'nın güneyinde orman yangını
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında ilk tur görüşmesi
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında ilk tur görüşmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.