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Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayında ayında 2 milyar 828 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki gelişmede gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi verileri (milyon dolar):

2019 Ocak-Eylül 2020 Eylül 2020 Ocak-Eylül CARİ İŞLEMLER HESABI 8,127 -2,364 -27,973 İhracat 134,324 15,993 117,628 İthalat 145,638 19,702 146,931 Mal Dengesi -11,314 -3,709 -29,303 Hizmet Gelirleri 48,317 3,554 25,112 Hizmet Giderleri 19,921 1,862 17,364 Mal ve Hizmet Dengesi 17,082 -2,017 -21,555 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4,554 961 5,045 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 13,972 1,505 11,688 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 7,664 -2,561 -28,198 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 463 197 225 SERMAYE HESABI 38 -1 -28 FİNANS HESABI -328 1,199 4,479 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2,047 345 1,935 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6,582 782 5,053 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4,091 794 -262 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4,551 187 -15,215 Hisse Senetleri 554 -322 -5,766 Borç Senetleri 3,997 509 -9,449 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 10,810 3,337 -1,019 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 1 19 33 Bankalar 9,817 730 3,413 Diğer Sektörler 992 2,588 -4,465 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6,143 2,308 6,337 Merkez Bankası 543 343 12,510 Genel Hükümet -999 -48 -478 Bankalar -1,597 -243 1,160 Diğer Sektörler 8,196 2,256 -6,855 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 8,493 -3,564 -32,480 NET HATA VE NOKSAN -4,244 -67 -10,154 GENEL DENGE -4,249 3,631 42,634 REZERV VARLIKLAR 4,249 -3,631 -42,634 Resmi Rezervler 4,249 -3,631 -42,634 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 631 milyon dolar net azalış yaşandı.