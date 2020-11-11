Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayında ayında 2 milyar 828 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara ulaştı.
Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki gelişmede gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Ödemeler dengesi verileri (milyon dolar):
|2019 Ocak-Eylül
|2020 Eylül
|2020 Ocak-Eylül
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|8,127
|-2,364
|-27,973
|İhracat
|134,324
|15,993
|117,628
|İthalat
|145,638
|19,702
|146,931
|Mal Dengesi
|-11,314
|-3,709
|-29,303
|Hizmet Gelirleri
|48,317
|3,554
|25,112
|Hizmet Giderleri
|19,921
|1,862
|17,364
|Mal ve Hizmet Dengesi
|17,082
|-2,017
|-21,555
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4,554
|961
|5,045
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|13,972
|1,505
|11,688
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|7,664
|-2,561
|-28,198
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|463
|197
|225
|SERMAYE HESABI
|38
|-1
|-28
|FİNANS HESABI
|-328
|1,199
|4,479
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2,047
|345
|1,935
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6,582
|782
|5,053
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|4,091
|794
|-262
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|4,551
|187
|-15,215
|Hisse Senetleri
|554
|-322
|-5,766
|Borç Senetleri
|3,997
|509
|-9,449
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|10,810
|3,337
|-1,019
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|1
|19
|33
|Bankalar
|9,817
|730
|3,413
|Diğer Sektörler
|992
|2,588
|-4,465
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6,143
|2,308
|6,337
|Merkez Bankası
|543
|343
|12,510
|Genel Hükümet
|-999
|-48
|-478
|Bankalar
|-1,597
|-243
|1,160
|Diğer Sektörler
|8,196
|2,256
|-6,855
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|8,493
|-3,564
|-32,480
|NET HATA VE NOKSAN
|-4,244
|-67
|-10,154
|GENEL DENGE
|-4,249
|3,631
|42,634
|REZERV VARLIKLAR
|4,249
|-3,631
|-42,634
|Resmi Rezervler
|4,249
|-3,631
|-42,634
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.
Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 631 milyon dolar net azalış yaşandı.
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