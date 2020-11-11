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Eylül ayı ödemeler dengesi verileri yayımlandı

Eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

11.11.2020 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Eylül ayı ödemeler dengesi verileri yayımlandı
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayında ayında 2 milyar 828 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki gelişmede gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi verileri (milyon dolar):

2019 Ocak-Eylül2020 Eylül2020 Ocak-Eylül
CARİ İŞLEMLER HESABI8,127-2,364-27,973
İhracat134,32415,993117,628
İthalat145,63819,702146,931
Mal Dengesi-11,314-3,709-29,303
Hizmet Gelirleri48,3173,55425,112
Hizmet Giderleri19,9211,86217,364
Mal ve Hizmet Dengesi17,082-2,017-21,555
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4,5549615,045
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler13,9721,50511,688
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi7,664-2,561-28,198
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler463197225
SERMAYE HESABI38-1-28
FİNANS HESABI-3281,1994,479
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2,0473451,935
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6,5827825,053
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4,091794-262
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu4,551187-15,215
Hisse Senetleri554-322-5,766
Borç Senetleri3,997509-9,449
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi10,8103,337-1,019
Merkez Bankası000
Genel Hükümet11933
Bankalar9,8177303,413
Diğer Sektörler9922,588-4,465
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6,1432,3086,337
Merkez Bankası54334312,510
Genel Hükümet-999-48-478
Bankalar-1,597-2431,160
Diğer Sektörler8,1962,256-6,855
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları8,493-3,564-32,480
NET HATA VE NOKSAN-4,244-67-10,154
GENEL DENGE-4,2493,63142,634
REZERV VARLIKLAR4,249-3,631-42,634
Resmi Rezervler4,249-3,631-42,634
Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 631 milyon dolar net azalış yaşandı.

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