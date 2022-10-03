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Haberler İş-Yaşam Son dakika haberleri: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyonda yükseliş sürüyor

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 83.45'e yükseldiğini bildirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117.66 ile ulaştırma oldu. Bunu yüzde 93.05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

03.10.2022 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyonda yükseliş sürüyor
HABERTURK.COM

TÜİK eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 80.21 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3.08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52.4 yükseldi.

TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2022

Eylül 2022 Eylül 2021 Eylül 2020
Bir önceki aya göre değişim oranı 3,08 1,25 0,97
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 52,40 13,04 8,33
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 83,45 19,58 11,75
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 59,91 16,42 11,47

ULAŞTIRMA ZİRVEDE

Ana harcama gruplarına bakıldığında geçen ay olduğu gibi en yüksek yıllık artış ulaştırmada yaşandı. Ulaştırma grubunda fiyat yükselişi yüzde 117.66 olarak kaydedildi. Bunu yüzde 93.05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

TÜİK verilerine göre eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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  • anadolupanteri 2022-10-03 11:54:47 Akaryakıt ve dolara çözüm bulmadan etiket indirim vs mantığı ile bu iş çözülmez.
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