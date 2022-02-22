Korkunç olay! Evinde ölü bulundu!

İHA

Son dakika haberler... Antalya'da edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 5721 sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi.

DÜN HASTANEYE BAŞVURMUŞ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, dün mesai bitiminden sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

AİLESİ UYANDIRMAK İSTEDİ AMA OLMADI

Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti. Sabah odaya giren ailesi Yazgan’ı uyandırmak istese de başarılı olamadı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerin aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Acı haberle Yazgan’ın yakınları eve geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şeyda Yazgan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.