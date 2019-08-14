Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı.

Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler de destek veriyor" dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler alandan ayrılırken, alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak büyüdü. Orman yangınına yakın mesafede olan Kırka Mahallesi'nde gençler geleneksel şenliklerde eğlendikleri sırada yangının büyüdüğü haberi geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gençlere orman yangını olduğunu söyleyerek söndürme çalışmalarına katılmalarını istedi. Kırka Mahallesi'nde eğlenmeyi bırakan yaklaşık 150 kişi ellerine aldıkları kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi´nde de yangının büyüdüğü camiden hoparlörle anons edildi. Bunu duyanlar yine ellerine aldıkları kazma ve küreklerle araçlara binerek yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere İnli dağı yamaçlarına gitti.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaklaşık 35 hektarlık alanda etkili olan orman yangını farklı tepelerde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 kişi yoğun dumandan etkilenirken, kolundan hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sürdürülüyor.

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazör, 7 iş makinesi ve 150 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.