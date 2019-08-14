14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı.
Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler de destek veriyor" dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler alandan ayrılırken, alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak büyüdü. Orman yangınına yakın mesafede olan Kırka Mahallesi'nde gençler geleneksel şenliklerde eğlendikleri sırada yangının büyüdüğü haberi geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gençlere orman yangını olduğunu söyleyerek söndürme çalışmalarına katılmalarını istedi. Kırka Mahallesi'nde eğlenmeyi bırakan yaklaşık 150 kişi ellerine aldıkları kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi´nde de yangının büyüdüğü camiden hoparlörle anons edildi. Bunu duyanlar yine ellerine aldıkları kazma ve küreklerle araçlara binerek yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere İnli dağı yamaçlarına gitti.
8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yaklaşık 35 hektarlık alanda etkili olan orman yangını farklı tepelerde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 kişi yoğun dumandan etkilenirken, kolundan hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sürdürülüyor.
YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazör, 7 iş makinesi ve 150 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!