25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, 11 Ekim'de, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45),mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu sırada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52),yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı.
44 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ
İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
"HAYVAN BİLE BÖYLE DOĞRANMAZ"
Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenleri kahretti.
Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.
TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI
Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşelerin, Tuğbaların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.
KADINLARDAN AÇIKLAMA
Ayşe Tuğba’nın hayatını kaybetmesinin ardından olayın gerçekleştiği yerde giden kadınlar cenaze namazından önce bir açıklama yaptı. Burada slogan atan kadınlar, "kadın cinayetleri politiktir" ve "şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek cinayete karşı tepki gösterdi.
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