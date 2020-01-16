Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe yargılamalarının en fazla konuşulan isimlerinden biriydi. Darbe girişiminin ardından tutuklanıp, yargılandı. Savunmalarında ısrarla suçlamaları reddetti. Ancak “anayasayı ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3,5 yıldır bulunduğu cezaevinden İstinaf Mahkemesi’nin kararı ile tahliye edildi.

İstinaf Mahkemesi, İyidil için “anayasayı ihlale teşebbüs suçunu işlemedi” diyerek, beraat kararı verdi. Ancak İyidil’in dışarıda 24 saat kalabildi. İstinaf Savcılığı, İyidil’in tahliyesine itiraz etti. Üst numaralı İstinaf Mahkemesi, bu itirazı kabul edince İyidil, hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Ve İyidil Ankara Çankaya’da yeniden gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimine gidilen süreçte 20 yıldır Ankara’da bulunan İyidil, 2012 yılında Korgeneralliğe getirildi. Önce Kara Kuvvetleri ardından 2014 yılına kadar da Genelkurmay Personel Daire Başkanı olarak ordudaki terfi ve atamalarda en kritik kararların altında imza attı. İyidil, bu tarihten sonra ise darbe girişimine kadar bulunduğu KKK EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanlığı’na atandı.

15 TEMMUZ’DAN İKİ GÜN SONRA TUTUKLANDI

İyidil, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 19 Temmuz 2016’da tutuklandı, ardından da TSK’dan ihraç edildi.

EDOK DAVASININ SANIĞI OLDU

İyidil ve diğer EDOK komutanları hakkında kamuoyunda “EDOK davası” olarak bilinen dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede İyidil’in 15 Temmuz'dan önce bazı darbe sanıklarıyla görüşmeler yaptığı, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" listesinde imzası yer alan sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile iletişim halinde olduğu, Isparta'daki komandoları darbe girişimine destek vermeleri için ısrarla Ankara'ya çağırdığı savunuldu.

İDDİANAMEDE BÖYLE DEĞERLENDİRİLDİ

İyidil için iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

“15/07/2016 günü gerçekleşen Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya yönelik eylemler öncesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu asker şahıslarla darbeye hazırlık konusunda düzenli görüşmelerinin olduğu (Polatlı iddianamesi),olay günü de sözde Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olan ve sözde atama listelerinde imzası bulunan Mehmet Partigöç ile Genelkurmay karargahında görüşmesinin olduğu (Genelkurmay iddianamesi),Isparta Dağ Komanda Okulunda eğitim gören Harbiyelilerin darbe kalkışmalarında kullanılabilmesi için Ankara'ya getirilmesi için çaba gösterdiği (Isparta İddianameleri),darbeye teşebbüs eylemlerinin sonuca ulaşmasını sağlayamadıkları, bunun belirtilerinin olay gecesi ortaya çıkması üzerine ısrarla kendisinin darbe karşıtı olduğunu gösterecek şekilde faaliyetler ve davranışlar sergilemeye çalıştığı, bu kapsamda tv açıklaması yaptığı saatler, kendisinin zırhlı birliklerde bulunduğunu gösteren kamera görüntülerini temin etmeye çalışması vb. eylemlerle örgütün en başarılı olduğu takiyye uygulamasını gösterdiği, EDOK Karargahında bir problem olmadığını öğrenmesine rağmen, darbenin engellenmesi için görevinin başına geçerek, olay gecesi ülke genelinde çok önemli olayların yaşandığı bağlı birliklerine resmi yollardan yazılı ve sözlü talimatlar verebilecek durumda olmasına rağmen, bir kafede telefon görüşmeleri ile darbe kalkışmasının gidişatını anlamaya çalıştığı...”

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İyidil ısrarla tüm savunmalarında suçlamaları reddetti. İyidil savunmasında şunları söyledi: Darbe gecesi, darbecilerin verdiği emrin sahte olduğunu söyleyen, buna karşı devletimi, milletimi, Cumhurbaşkanımı korumak için harekete geçen biriyim. Bu hainlerin bana ve aileme kumpas kurduklarını biliyorum. Bu hainlerin darbe planlarını yaptıkları tarihlerde Fas'ta ailemle tatildeydim. Beni iki yıl dinlemişler ve 'bu bizden değildir' diye hakkımda rapor tutmuşlar. Ama tüm bunlara rağmen ben 648 gündür bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Ben FETÖ'cü, alçak, şerefsiz, hain, kansız değilim. Ben o gece devletime sahip çıktım, devletim de bana sahip çıksın" dedi.

DİĞER KORGENERAL TAHLİYE EDİLDİ

İyidil’in savunmasının alındığı gün yargılamada önemli bir gelişmede oldu. 9 Ağustos 2017 tarihli duruşmada mahkemede diğer sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun tahliyesine karar verildi. Bu tahliye 15 Temmuz darbe davalarında en üst rütbeli tahliye olarak kayıtlara geçti.

AĞIR MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Dava 27 Nisan 2018’de karara bağlandı. Mahkeme, İyidil ile olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu’nu "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise üzerilerine beraatlerine karar verdi.

İSTİNAF BERAAT KARARI VERDİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce alınan bu karar İyidil’in avukatı tarafından istinafa taşındı. İyidil'in istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (İstinaf) inceledi. Daire, 14 Ocak Salı günü İyidil hakkında çarpıcı bir karara imza attı. İyidil’e Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran İstinaf, beraat yönünde hüküm kurdu. Bu hükümle birlikte İyidil’in tahliyesine de hükmedildi.

TAHLİYE EDİLDİ

İstinaf’ın beraat kararında; İyidil’in darbe karşıtı isimlerle görüşmelerine, darbe karşıtı faaliyetlerine ve lehine olan tanık beyanlarına dikkat çekildi. FETÖ üyesi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı, darbecilerin atama listesinde bulunmasının tek başına örgüt üyeliği için yeterli delil sayılamayacağı ifade edildi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE 1 GÜN SONRA YAKALAMA KARARI

Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi bir gün sonra yani 15 Ocak Çarşamba günü İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı.

NİHAİ KARARI YARGITAY VERECEK

İyidil bu karar sonrası Ankara Çankaya’da terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı. İyidil, İstinaf 21. Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra yeniden cezaevine konulacak. Hakkındaki nihai kararı ise Yargıtay verecek.