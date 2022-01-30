Eski CHP'li vekil koronavirüse yenildi

22'nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul´da bir hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İzmit´te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu koronavirüsten hayatını kaybeden Gün´ün ailesiyle görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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