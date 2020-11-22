Olay 19 Kasım Perşembe gecesi merkez Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gencel K. (37) sokakta karşılaştığı eşinin kardeşi Serkan Ö. (33) ile tartışmaya başladı.
İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Gencel K., Serkan Ö., eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö.’yi yanında bulundurduğu tüfekle ateş açarak yaraladı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Serkan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAYINVALİDESİNİ DE AYNI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Olay yerinden ayrılan Gencel K. kayınvalidesinin Çoraklık Küme Evlerinde bulunan evine gitti. Gencel K., burada kayınvalidesi Gülizar G.’yi de (56) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gülizar G., iki gün sonra yaşamını yitirdi. Anne ve çocuğunun durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
POLİS DİDİK DİDİK ARADI
Olayın ardından polis ekipleri, alınan ifadelerin ardından Gencel K.’nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kiralık olduğu öğrenilen araçla kayıplara karışan zanlının yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının Çorum'daki ikameti ve babasına ait ikametin yanı sıra kendi köyleri olan Çalyayla köyü ve civarında araştırma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra Gencel K.'nın olayda kullandığı aracı Çalyayla köyünde terk edilmiş vaziyette buldu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin Gencel K.'nın babası ve diğer akrabalarıyla yaptığı görüşmeler sonunda zanlı babasının evinde polis ekiplerine teslim oldu.
CİNAYETLEİR İTİRAF ETTİ
Şüpheli Gencel K. ifadesinde 7 ay önce eşinin başka bir erkek şahısla arkadaşlık ettiğini öğrendiğini belirterek, evi terk ettiğini ve telefonlara bakmadığını öne sürdü. Kendilerini eşinin ağabeyi Serkan Ö. ve annesi Gülizar Ö.'nün ayırdığını, eşini ve çocuğunu kendisine göstermediklerini belirten zanlı Gencel K., eşinin adına kayıtlı ancak kendisinin kullandığı aracı almaya çalıştıklarını bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti. Gencel K. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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