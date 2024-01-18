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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

        Kayseri'de eski eşi Fatma Çakır'ı kül tablasıyla yaralayan Ahmet Çakır 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda kül tablası silah sayıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:53
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        Kül tablası silah sayıldı! Hapis çıktı
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        Kayseri'de, kendisini aldattığını öne sürdüğü eski eşi Fatma Çakır'ın (46) başına kül tablası fırlatıp yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ahmet Çakır (50), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın olayda kullandığı kül tablası, 'silah' kapsamında değerlendirildi.

        Olay, 12 Kasım 2021'de meydana geldi. Fatma Çakır, 1 yıl önce evlendiği ancak olay sırasında boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Çakır ile tartıştı. Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı darp edip itekledi, ardından da başına kül tablası fırlattı. Burnunda kırık olan Fatma Çakır'ın şikayetiyle Ahmet Çakır hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

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        Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bu yıl 3 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, sanık Ahmet Çakır ile avukatı hazır bulundu. Eşini darp etmediğini öne süren Ahmet Çakır, "Aramızda sadece bir itekleşme oldu. O esnada yaralanmış olabilir ama kesinlikle kendisini ben kasten darp etmedim" dedi.

        Mahkeme hakimi, söz konusu eylemde kullanılan kül tablasını silah sayıp sanık Çakır'ı, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

        18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI İDDİASIYLA DA 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

        Ahmet Çakır, 24 Aralık 2021'de yaşanan olayda ise kendisini aldattığını öne sürdüğü Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ahmet Çakır, bu gerekçeyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022'de yargılandığı davada, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulanıp, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Ahmet Çakır, bu cezayı aldığı davanın duruşmasında, "Fatma, 3-4 gün yaşlı kişilerle imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

        Bu davadan dolayı tutuklu olan Ahmet Çakır'ın, dosyası istinaf mahkemesinde sürüyor. Fatma ve Ahmet Çakır'ın, 17 Şubat 2023'te, 9'uncu Aile Mahkemesi'nde boşandığı öğrenildi.

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