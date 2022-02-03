Karısını çekiçle öldürmüştü! "Beni her gün dövüyordu!"

Son dakika: Karısını çekiçle öldürdü! "Beni her gün dövüyordu!"

DHA

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre olay önceki gece geç saatlerde Gemiciler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerde evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı.

OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ İNDİRDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini indirdi.

ÇEKİÇLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİNİN KENDİSİNİ DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayçelebi'nin ifadeleri de ortaya çıktı.

"BOĞAZINI SIKTIM, ÇEKİÇLE KAFASINA VURDUM"

Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. Ayçelebi, "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi.

Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı.

Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.