"Gel anneni öldürdüm!" Çekiçli katliam!

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta bugün sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

Şahizer Ayçelebi (58), eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi´ye (58) kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haberine göre gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.